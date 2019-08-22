ريال بيتيس يمازح ميسي بطريقة طريفة قبل مباراة الأحد

2019/08/22 | 01:06

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في لقطة طريفة، نشر نادي ريال بيتيس الإسباني صورة للنجم الأرجتنيني ليونيل ميسي على حسابه الرسمي بموقع توتير مع تعليق لا يخلو من

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