الزوراء يخسر من اتحاد طنجة ويقترب من مغادرة الاندية العربية

2019/08/22 | 01:06

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بغداد اليوم

خسر فريق الزوراء بكرة القدم اليوم الخميس، من اتحاد طنجة المغربي صفر - 3 ، في لقاء جرى ضمن منافسات الجولة الثانية لفرق المجموعة الاولى للدور التمهيدي ببطولة الاندية العربية، وسبق اللقاء العراقي المغربي في نفس المجموعة فوز الرفاع البحريني بنتيجة كبيرة وصلت الى 5 اهداف دون مقابل لهورسيد الصومالي، وبذلك اصبحت حظوظ الزوراء ضعيفة في خطف بطاقة المجموعة.

بداية الشوط الاول شهدت انضباط تكتيكي مغربي ضيق المساحات على الزوراء العراقي فغابت هجماته رغم انه بدأ اللقاء بثلاثة مهاجمين وهم مهند عبد الرحيم وعلاء عباس وعماد محسن، وبالمقابل كانت هناك فرص فعالة للفريق المغربي تحققت واحدة منها هدف السبق في الدقيقة 27، بواسطة سفيان شرف، وبعد دقيقة فقط وامام انهيار دفاعات الزوراء حضر الهدف المغربي الثاني عن طريق محمد العمراوي، وتحركت خطوط الزوراء في الربع الاخير من احداث هذا الشوط وتحققت فرص امام المرمى المغربي الذي لعب فريقه بتكتل دفاعي ليخفف من الضغط العراقي الذي استمر حتى نهاية الشوط بالهدفين المغربيين دون رد زورائي.

وبدأ الزوراء الشوط الثاني بضغط مستمر صاحبه تسرع وعدم تركيز في مواجهة المرمى المغربي، وبسبب الاندفاع العراقي الزائد سنحت للمنافس فرص مرتدة سجل منها الهدف الثالث في الدقيقة ٥٧ جاء من ركلة جزاء سجله صالح الطاهر، واكمل الفريق المغربي اللقاء بنقص عددي بعد حالة الطرد التي تعرض لها لاعبه نيكوكو في الدقيقة ٧٠، واستمر الضغط العراقي والدفاع المغربي حتى نهاية اللقاء وفوز اتحاد طنجة 3- صفر.

وبهذا الفوز تصدر الرفاع البحريني فرق المجموعة الاولى بـ 6 نقاط يليه الزوراء واتحاد طنجة ولكل فريق 3 نقاط، واخيرا هورسيد الصومالي من دون نقاط، وتبقى للزوراء مباراة واحدة امام الرفاع البحريني في الجولة الثالثة والاخيرة لفرق المجموعة.

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