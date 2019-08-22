خسارة قاسية للزوراء أمام اتحاد طنجة ببطولة الاندية العربية

2019/08/22 | 01:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الغد برس:

تعرض فريق الزوراء العراقي لكرة القدم، اليوم الاربعاء، الى خسارة قاسية امام فريق اتحاد طنجة المغربي، قوامها ثلاثة اهداف دون رد، في اللقاء الذي جرى بينهما ضمن الجولة الثانية من د

وتناوب على تسجيل اهداف الفوز لفريق اتحاد طنجة اللاعبون سفيان شرف في الدقيقة 26 ومحمد العمراوي في الدقيقة 28 وصالح طاهر في الدقيقة 60 من ركلة جزاء.

واشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء بوجه لاعب اتحاد طنجة كوناتي الحاجي يوسوفا في الدقيقة 71، بسبب اللعب الخشن.

وكان فريق الزوراء قد حقق الفوز في مباراته الاولى من دور المجموعات، على فريق هورسيد الصومالي بهدفين دون مقابل.

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