صورة جديدة تظهر تحلل

2019/08/22 | 01:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أظهرت صور جديدة، التقطها غواصون من فريق متخصص في اسكتشاف أعماق البحار، تحلل سفينة "تيتانيك"، وفق ما ذكر موقع "غيك".

وتعود قصة سفينة "تيتانيك"

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