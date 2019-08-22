2019/08/22 | 01:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

عرضت مدينة ألمانية مبلغا ماليا كبيرا يصل إلى 1.1 مليون دولار أميركي، لمن يبثت أنها غير موجودة على أرض الواقع.

والمدينة الألمانية التي قدمت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدينة ألمانية تقدم جائزة قيّمة لمن يثبت أنها "غير موجودة") نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدينة ألمانية تقدم جائزة قيّمة لمن يثبت أنها "غير موجودة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).