اصابة جندي وسقوط قذيفتي هاون في حادثين منفصلين شمال شرق ديالى

2019/08/22 | 01:37

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بغداد اليوم - ديالى

افاد مصدر امني في محافظة ديالى، الخميس، بان جنديا اصيب في حادثين منفصلين شمال شرق المحافظة. ...





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