19 مليار دولار أرصدة مصرية في الخارج

2019/08/22 | 01:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

القاهرة / متابعة

سجلت أرصدة واحتياطيات البنوك المصرية في الخارج رقما قياسيا خلال تموز الماضي بلغ 19 مليار دولار، حسب وكالة أنباء (الشرق الأوسط).

ونقلت الوكالة الرسمية عن مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري، قوله إن "أرصدة واحتياطيات البنوك المصرية بالدولار في الخارج سجلت رقما قياسيا جديدا خلال شهر تموز الماضي، لتصل إلى 19 مليار دولار مقارنة بنحو 16 مليار دولار في حزيران السابق له، بزيادة نسبتها 19 بالمئة.

وتتوزع هذه الأرصدة بين ودائع قدرها 17.7 مليار دولار، وحسابات جارية بـ 1.3 مليار دولار، وفقا للمصدر.

وعلق الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل بجامعة القاهرة، على ارتفاع أرصدة واحتياطيات البنوك المصرية في الخارج إلى 19 مليار دولار، قائلا : إن "هذا الرقم كبير، وسوف يزيد مع زيادة الحركة

الاقتصادية".

وعزا هشام إبراهيم هذا الارتفاع، إلى وجود فوائض كبيرة لدى البنوك من النقد الأجنبي، بسبب زيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج وتحسن إيرادات قناة السويس والسياحة والصادرات والاستثمار.

وقال إنه "لابد من وجود هذه الأرصدة في الخارج لتلبية حركة التجارة الخارجية".

واعتبر هذا الارتفاع في أرصدة واحتياطيات البنوك المصرية في الخارج دليلا على نجاح السياسة النقدية المصرية.

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