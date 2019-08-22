2019/08/22 | 02:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

سجلت حرائق غابات الأمازون المطيرة رقما قياسيا هذا العام، وسط تحذيرات من تداعيات الأمر على بيئة الأرض.

وأوضح مركز أبحاث الفضاء البرازيلي أنه أحصى

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