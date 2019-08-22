النفط يستقر مع هبوط مخزون الخام الأميركي

2019/08/22 | 02:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

استقرت العقود الآجلة للنفط، أمس الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات من الحكومة الأميركية تراجعا في مخزونات الخام المحلية وارتفاعا في مخزونات المنتجات المكررة،

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