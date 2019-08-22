2019/08/22 | 02:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أعلنت الخارجية الأمريكية أنها ستقدم مكافأة قدرها 5 ملايين دولار مقابل معلومات تسمح بتحديد أماكن ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
واشنطن تعلن مكافأة قدرها 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن 3 قياديين في "داعش") نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - متابعة
أعلنت الخارجية الأمريكية أنها ستقدم مكافأة قدرها 5 ملايين دولار مقابل معلومات تسمح بتحديد أماكن ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
واشنطن تعلن مكافأة قدرها 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن 3 قياديين في "داعش") نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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