واشنطن تعلن مكافأة قدرها 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن 3 قياديين في

2019/08/22 | 02:08

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بغداد اليوم - متابعة

أعلنت الخارجية الأمريكية أنها ستقدم مكافأة قدرها 5 ملايين دولار مقابل معلومات تسمح بتحديد أماكن ...





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