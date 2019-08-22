مجلس الوزراء يقر تعليمات تشغيل الخريجين الأوائل

2019/08/22 | 02:24

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بغداد / الصباح

وافق مجلس الوزراء على تثبيت مجموعة من المعلمين والمدرسين المتعاقدين مع المديرية العامة لتربية محافظة البصرة، بينما اقرّ المجلس مشروع تعليمات تنفيذ أحكام قانون تشغيل الخريجين الاوائل.

وبحسب بيان تسلمت "الصباح"، نسخة منه، فان "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية، امس الاربعاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي واقرّ توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن مذكرة التفاهم مع دولة الكويت في مجال الحقول النفطية الحدودية المشتركة".

واضاف انه "تم اقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن اعفاء الانابيب المستوردة لصالح شركة نفط الوسط من رسم حماية المنتج، كما شهدت الجلسة ايضا اقرار موضوع منح مدرسة الاكاديمية الدولية الاهلية في محافظة البصرة إجازة

تأسيس".

وتابع البيان "تمت خلال الجلسة، الموافقة على مذكرة التفاهم المزمع توقيعها بين جمهورية العراق والامانة العامة لجامعة الدول العربية بشأن إطفاء نسبة (75%) من ديون جمهورية العراق ضمن مساهمته في صناديق الدعم المقدمة للدول العربية" .

ولفت البيان الى ان المجلس وافق على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري لعام 1988، بحسب البيان.

كما اقر المجلس، بحسب البيان، مشروع تعليمات تنفيذ أحكام قانون تشغيل الخريجين الاوائل رقم (67) لسنة 2017 بينما وافق على دعم نادي الطلبة

الرياضي.

وتمت الموافقة على تنفيذ برامج خاصة بين برنامج الامم المتحدة الانمائي والامانة العامة لمجلس الوزراء، وتثبيت مجموعة من المعلمين والمدرسين المتعاقدين مع المديرية العامة لتربية محافظة البصرة استثناءً من تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية لعام / 2019.

كما اقرّ مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن مشروع مصفى كربلاء ملحق

رقم (5).

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