الحلبوسي يستعرض مع علوش الواقع الخدمي في بغداد

2019/08/22 | 02:24

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بغداد / الصباح

استعرض رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مع أمين بغداد ذكرى علوش الواقع الخدمي في العاصمة وسبل دعم الشركات الاستثمارية.

وافاد بيان صادر عن مكتبه، تلقت «الصباح»، نسخة منه، بأن الحلبوسي استقبل امس الأربعاء، أمين بغداد ذكرى علوش وبحث اللقاء الواقع الخدمي في العاصمة وخطط تطويره، وأبرز المشاريع المتوقفة والمستمرة والجديدة، وسبل دعم الشركات الاستثمارية الرصينة لتنفيذ المشاريع الستراتيجية في العاصمة.

كما ناقش اللقاء ضرورة توفير التخصيصات المالية اللازمة للأمانة، وإيلاء الأهمية لملف تأمين مياه الشرب والخدمات البلدية المقدمة للمواطن، وإعادة تأهيل البنى التحتية وفتح الشوارع المغلقة.

كما استقبل رئيس مجلس النواب وفدا من ذوي المفقودين والشهداء من أهالي منطقة الخسفة في محافظة نينوى، ترافقهم النائبة بسمة بسيم.

واستمع إلى مطالب الأهالي بشأن موضوع المقابر الجماعية في المنطقة، التي كانت تستخدمها عصابات داعش الإرهابية لدفن الضحايا من أبناء المحافظة.

وأكد الحلبوسي أهمية هذا الملف، مشيرا إلى الحاجة للجهود الحكومية والأممية والدولية لفتح هذه المقابر، فضلا عن تعديل التشريعات القانونية لضمان حقوق أسر وذوي ضحايا عصابات داعش الإرهابية واعتبارهم شهداء.

كما ناقش اللقاء ملف منح التعويضات، وعودة منتسبي الأجهزة الأمنية المفسوخة عقودهم، وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة، مما يسهم في إعادة الأمن والاستقرار.

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