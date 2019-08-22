وزيرة الهجرة تلتقي سيدات أفريقيا المشاركات بمؤتمر اديان من اجل السلام

2019/08/22 | 02:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقالات مشابهة

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

السفيرة نبيلة مكرم: سنعمل على التنسيق لاستقبال سيدات أفريقيا في مصر

على هامش مؤتمر “أديان من أجل السلام”، وفي ضوء رئاسة مصر للاتحاد الافريقي، التقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مجموعة من سيدات القارة السمراء اللاتي مثلن طوائف دينية مختلفة.

فيما ألقت وزيرة الهجرة كلمتها في جلسة بعنوان “نساء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كصانعات سلام”، والتي عززت الرؤية حول أهمية دور المرأة في تعزيز ونشر ثقافة الحوار والسلام والوساطة من أجل تقريب أتباع الأديان لا سيما في الشرق الأوسط مهد الأديان السماوية.

من جانبهن، أشادت السيدات بدور مصر الريادي في أفريقيا، وخاصة فيما يتعلق بقضايا المرأة والشباب والتعليم، وطلبن من سيادتها التعاون في مجالات دعم المرأة والشباب في أفريقيا والتعاون أيضا مع الرعايا المصريين بدولهم ومؤسستي الازهر والكنيسة القبطية.

كما أشرن إلى رغبتهن الشديدة في لقاء شيخ الأزهر وقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لما لهم من دور كبير في شتى دول الاتحاد الأفريقي.

وفي السياق ذاته، وجهت إليهم وزيرة الهجرة الشكر على مشاعرهن الطيبة والغالية تجاه مصر، موضحة جهود الدولة في الملفات اللاتي ذكرنها، حيث طلبن من سيادتها تنسيق زيارة للاستفادة من هذه الخبرات ولقاء الأطراف المعنية، فيما أكدت الوزيرة أنها ستقوم بالتنسيق مع الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة رشا راغب رئيس الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب؛ من أجل وضع مقترح برنامج زيارة لهم لتوطيد العمل بين مصر والدول التي يمثلونها: “كينيا، نيجيريا، ليبيريا، أوغندا، سيراليون، زانزيبار، وغانا” فيما يخص ملفات المرأة وتأهيل وتمكين الشباب.

وعلى هامش المؤتمر، التقت السفيرة نبيلة مكرم بالرئيس الألماني فرانك والتر شتاينماير، والذي رحب بزيارتها إلى ألمانيا وأبلغها تحياته للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويناقش المؤتمر العالمي لمؤسسة “الأديان من أجل السلام”، المنعقد بألمانيا في نسخته العاشرة، قضايا دعم المرأة والطفل عن طريق المؤسسات الدينية وتفعيل دورها في المجتمع.

ويشارك في المؤتمر مجلس كنائس الشرق الأوسط الذي تمثله وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وبعض رؤساء الكنائس في العالم العربي والعالم ومنظمات المجتمع المدني بينهم دكتور سونغ جونغ كي عضو برلمان كوريا الجنوبية، الكاهنة يونجين سا رئيسة قطاع التعاون الدولي بمؤسسة ون البوذية في كوريا الجنوبية والدكتور القسّ أندريا زكي رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر ورئيس الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزيرة الهجرة تلتقي سيدات أفريقيا المشاركات بمؤتمر اديان من اجل السلام) نشر أولاً على موقع (وكالة الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزيرة الهجرة تلتقي سيدات أفريقيا المشاركات بمؤتمر اديان من اجل السلام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الصحافة المستقلة).