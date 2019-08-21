2019/08/22 | 03:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدكتور حيدر العبادي يستقبل وزير الداخلية الدكتور ياسين الياسري استقبل الدكتور حيدر العبادي في مكتبه اليوم الاربعاء وزير الداخلية الدكتور ياسين الياسري وعدد من كوادر الوزارة.وبارك السيد وزير الداخلية عودة الدكتور العبادي من الديار المقدسة بعد اداء مناسك الحج .وجرى مناقشة الاوضاع الامنية وعمل الوزارة والاشادة بما قدمه ابطال وزارة الداخلية في الحرب ضد عصابات داعش الارهابية ومايقدموه للحفاظ على امن البلد والمواطن .المكتب الاعلامي للدكتور حيدر العبادي21 - اب - 2019

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