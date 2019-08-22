2019/08/22 | 03:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد اقر مجلس الوزراء، الأربعاء، حزمة توصيات بشأن مذكرات تفاهم عديدة بالإضافة إلى تثبيت مجموعة من عقود تربية محافظة البصرة.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقته “كلكامش برس”، أن “مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية، اليوم الاربعاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، واقرّ مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن مذكرة التفاهم مع دولة الكويت في مجال الحقول النفطية الحدودية المشتركة، لافتًا إلى أنه “اقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن اعفاء الانابيب المستوردة لصالح شركة نفط الوسط من رسم حماية المنتج”.

وأضاف البيان أن “الجلسة شهدت ايضا اقرار موضوع منح مدرسة الاكاديمية الدولية الاهلية في محافظة البصرة إجازة تأسيس، فيما تمت الموافقة على مذكرة التفاهم المزمع توقيعها بين جمهورية العراق والامانة العامة لجامعة الدول العربية بشأن إطفاء نسبة (75%) من ديون جمهورية العراق ضمن مساهمته في صناديق الدعم المقدمة للدول العربية”.

وتابع البيان “ووافق المجلس على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري لعام 1988، بالإضافة إلى أنه اقرّ المجلس مشروع تعليمات تنفيذ أحكام قانون تشغيل الخريجين الاوائل رقم (67) لسنة 2017″، مشيراً إلى أن “المجلس وافق على دعم نادي الطلبة الرياضي”.

ولفت البيان إلى أنه “تمت الموافقة على اتفاق تنفيذ برامج خاصة بين برنامج الامم المتحدة الانمائي والامانة العامة لمجلس الوزراء، بالإضافة إلى الموافقة على تثبيت مجموعة من المعلمين والمدرسين المتعاقدين مع المديرية العامة لتربية محافظة البصرة استثناءً من تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية لعام /2019″، مشيراً إلى أنه “اقرّ توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن مشروع مصفى كربلاء ملحق رقم 5”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الوزراء يثبت عقود التربية ويصدر جملة قرارات تخص البصرة والنفط) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الوزراء يثبت عقود التربية ويصدر جملة قرارات تخص البصرة والنفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).