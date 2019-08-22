ترامب: سأطلق سراح سجناء “داعش” إذا لم تستردهم بلدانهم من العراق وسوريا

2019/08/22 | 03:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاربعاء، بإطلاق سراح سجناء تنظيم داعش، الذين ألقي القبض عليهم في سوريا والعراق، إذا لم تستردهم بلدانهم التي جاؤوا منها مثل ألمانيا وفرنسا.

وقال ترامب في تصريحات للصحفيين، تابعتها “كلكامش برس”، “ألقينا القبض على الآلاف من عناصر داعش، ويجب أن يعودوا لبلدانهم وإن لم تستردهم بلدانهم فسوف أطلق سراحهم وأتركهم وشأنهم”، متابعاً “نحن ألقينا القبض عليهم والآلاف في حوزتنا والآن الدول الحليفة تقول إنها لا تريدهم”​​​.

وأضاف، “هؤلاء جاؤوا من بلدان مثل ألمانيا وفرنسا وغيرها ونحن أخبرناهم بأن عليهم أن يأخذوا السجناء، لأن الولايات المتحدة لن تأخذهم لغوانتانامو، وتدفع أموالا لذلك”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد هدد الدول الأوروبية في شهر شباط الماضي بأن سلطات بلاده يمكن أن تطلق سراح مسلحي “داعش”، المعتقلين في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الأمريكي، إذا لم تقم سلطات بلدانهم الأصلية باستلامهم.

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