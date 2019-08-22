2019/08/22 | 04:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: bX4up268ttA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الثامنة | الحشد و الاكداس .. حرب تنتظر من يتبناها) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الثامنة | الحشد و الاكداس .. حرب تنتظر من يتبناها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).