طلال الربيعي - شهادة تروتسكي: -الحياة جميلة-!

2019/08/22 | 05:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طلال_الربيعي في 20 أغسطس 1940 اغتال قاتل أرسله ستالين ليون تروتسكي.ومع ذلك, تظل أفكار الثوري الروسي صالحة بعد 77 عامًا من وفاته.تعيد Left Voice نشر شهادة مؤسس الجيش الأحمر كتحية.Post on: August 20, 2017Leon Trotsky Testament of Leon Trotsky

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