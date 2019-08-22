تركيا تصر على دعم نقاط مراقبتها في إدلب وروسيا تتهمها بمخالفة الاتفاقات

2019/08/22 | 05:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت تركيا أنها ستبقي وتدعم كل نقاط مراقبتها في إدلب، بينما اتهم مسؤول روسي أنقرة بمخالفة اتفاق سوتشي، ودافع عن هجوم النظام

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