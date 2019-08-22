العنف يدفع القطاع الطبي في العراق إلى حافة الهاوية

2019/08/22 | 05:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن – تشير التقارير إلى أن العنف الذي يواجهه الأطباء وسائر أفراد الطاقم العامل في القطاع الطبي بالعراق، بصدد إلحاق ضرر بالغ

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