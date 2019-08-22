2019/08/22 | 05:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أميركا تحذر شركات الطيران من الخطر الإيراني ناشدت الحكومة الأميركية الناقلات الجوية توخي الحذر أثناء الطيران فوق منطقة الخليج العربي وخليج عُمان، بسبب ما وصفته بـ"التهديد الإيراني" لها في المنطقة.وأصدرت إدارة الطيران الفيدرالية توجيهات جديدة لشركات الطيران الأميركية، وشركات الطيران التجاري الأخرى، مشيرة إلى أن "هناك خطر متزايد" على الرحلات الجوية في تلك المنطقة.وقالت إدارة الطيران الفيدرالية في بيان: "لقد وجهت إيران علانية تهديدات للعمليات العسكرية الأميركية في منطقة الخليج".كما أشارت الإدارة لامتلاك إيران لمجموعة متنوعة من الصواريخ والطائرات العسكرية، القادرة على اعتراض الطائرات.وتعرضت سفن تجارية وناقلات النفط في الآونة الأخيرة لأضرار في المنطقة، بسبب الاعتداءات الإيرانية، مع تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة.

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