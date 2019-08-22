تقدم لقوات الوفاق بطرابلس ودعم فرنسي لحفتر

2019/08/22 | 06:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حققت قوات حكومة الوفاق الوطني تقدما اليوم الأربعاء في جنوب العاصمة الليبية طرابلس، واقتربت من محاصرة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.في

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