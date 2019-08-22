2019/08/22 | 06:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الخميس، ان التحقيقات الاولية بشأن التفجيرات الاخيرة لمخازن العتاد كانت بعمل خارجي مدبر، فيما اشار الى ان ما ن...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فالح الفياض: التفجيرات الاخيرة كانت بعمل خارجي مدبر) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فالح الفياض: التفجيرات الاخيرة كانت بعمل خارجي مدبر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).