هل تقدم بغداد أدلة تفجير قاعدتي صقر وبلد لمجلس الأمن؟

2019/08/22 | 07:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن تحالف الفتح أمس الأربعاء، عن تحرك حكومي لجمع الأدلة عن تفجيري معسكر صقر وقاعدة بلد وتقديمها الى مجلس الأمن الدولي بعد انتهاء نتائج التحقيقات....

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