حكومة اقليم كوردستان تحسم الجدل بقضية سكن وزرائها وتعيين حمايات لهم

2019/08/22 | 08:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ذكرت حكومة اقليم كوردستان يوم الخميس ان وزراءها القادمين من محافظات الاقليم الاخرى الى العاصمة اربيل سيتم اسكانهم في منازل حكومية خلال الفترة القانونية لتوليهم مناصبهم.

وقال المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل في بيان اليوم ان اسكان اولئك الوزراء القادمين من المحافظات الاخرى الى العاصمة سيكون في المنازل التي هي ملك لحكومة الاقليم، موضحا ان العجلات التي ستكون بحوزتهم هي ملك لوزاراتهم.

وبما يخص الحماية الشخصية للوزراء قال المتحدث ان الحكومة تنوي التعاقد مع الحمايات، مشيرا الى ان مدة العقد سيتمر الى المدة القانونية للتشكيلة الحكومة الحالية.

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