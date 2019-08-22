2019/08/22 | 08:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفنان النمساوي جوستاف كليميت

أفكر في الحب، في أن أحب مغنيةترسم الله طفلًا يشكله الدمع ذات عناقوتفتح لليل أول حلم طويل بطولنخيل العراق أفكر في الحب صمتًا وأهرب منيأقلد أغنية للسنونو ليعرفني العشبأو تنتقيني امرأةلأوقدني من ركامي وأخلق من شمعة مطفاةأفكر في الحب كيف أرتّب شال النهارلأنزح مني إلى الغيم أو للبلاد البعيدةأفكر كيف أنمق جرحي لأذرفنيملء دمع القصيدةأفكر كيف النهار سيغرسغصن التلاقي بحرج ابتهالوكيف سأصطاد بدرًا وكيف ستبدو المواعيد شايًا وأفكارنا السمر حبات هالأفكر كيف أشجر وقتي ليخضر عمريصباحات عشق وكيف أجمل لحنيليشبه ساقية في الجنوب وأغنية طفلة في دمشقأفكر في أن أغادر عقلي وأمنح للقلب وهم انتصاروأن استعيد البراءة طفلًا يعيش على ذمة الانتظارأفكر في الله كيف اصطفاك وشكل من روحك البسملةأفكر في الحرب كيف سأحذف نونًاتوكر في قنبلةأفكر فيك وأبدو كبيت قصيديؤجله الوزن والتكملةأفكر أن لا أفخخ نصيوأترك للوردة الأسئلةأفكر أن أسترد بياضيلتفرحني كسرة من خيالوألهو مع الفجر والسنبلة.

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