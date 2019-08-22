2019/08/22 | 08:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ميساء_المصري مازلت أؤكد أن العمل الصعب هو تغيير الشعوب, أما تغيير الحكومات فإنه يقع تلقائيا عندما تريد الشعوب ذلك , ومن هنا أنطلق بمقالتي بعيدا عن أي عاطفة لنضع أصبعنا على الجرح لعلنا نجد العلاج .سأتحدث عن سياقات تحيط بالأردن وتضعه في زاوية حادة لا يبارحها لدرجة فقدان المعادلة لتفاعلها الواقعي بصورة وصلت للخمول بكل أشكاله .أولى السياقات هي السياق الجيوسياسي، الذي يتجاوز بكثير حدود الأردن , إن العال......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#ميساء المصري - سياقات أردنية مجهولة ..وحل اللاحل للدولة .) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#ميساء المصري - سياقات أردنية مجهولة ..وحل اللاحل للدولة .) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).