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#ميساء المصري - سياقات أردنية مجهولة ..وحل اللاحل للدولة .


#ميساء المصري - سياقات أردنية مجهولة ..وحل اللاحل للدولة .
2019/08/22 | 08:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #ميساء_المصري مازلت أؤكد أن العمل الصعب هو تغيير الشعوب, أما تغيير الحكومات فإنه يقع تلقائيا عندما تريد الشعوب ذلك , ومن هنا أنطلق بمقالتي بعيدا عن أي عاطفة لنضع أصبعنا على الجرح لعلنا نجد العلاج .

سأتحدث عن سياقات تحيط بالأردن وتضعه في زاوية حادة لا يبارحها لدرجة فقدان المعادلة لتفاعلها الواقعي بصورة وصلت للخمول بكل أشكاله .

أولى السياقات هي السياق الجيوسياسي، الذي يتجاوز بكثير حدود الأردن , إن العال......

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