ابراهيم منصوري - قراءات في 10 نقاط للخطاب الملكي ليوم 21 غشت 2019 بمناسبة الذكرى السادسة والستين لثورة الملك والشعب

2019/08/22 | 08:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ابراهيم_منصوري • تمهيد:القى الملك محمد السادس خطابا رسميا يوم الثلاثاء 21 غشت 2019، بمناسبة الذكرى السادسة والستين لثورة الملك والشعب (Révolution du Roi et du Peuple).رغبة منا في توضيح مضمون الخطاب الملكي وبناء قراءات حول مراميه، يسرنا في السطور أدناه أن نتناول محتواه في عشر نقاط رئيسية، علما أننا نعتبر هذا الخطاب من أهم خطابات الملك محمد السادس وأقواها منذ اعتلائه عرش المملكة سنة 1999.1.استحضا......

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