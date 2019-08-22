2019/08/22 | 08:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذ سلاح الجو المسير عمليتين هجوميتين اليوم الخميس؛ بعدد من طائرات قاصف 2k مستهدفا أهدافا حيوية في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط في عسير.وأفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن العملية الأولى استهدفت منظومة الاتصالات العسكرية بينما استهدفت العملية الأخرى خزانات ومحطة الوقود فى القاعدة وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة.وأشار العميد …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طائرات هجومية مسيرة تستهدف قاعدة الملك خالد الجوية النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طائرات هجومية مسيرة تستهدف قاعدة الملك خالد الجوية) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طائرات هجومية مسيرة تستهدف قاعدة الملك خالد الجوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).