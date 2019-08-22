التعليم تطلق في أيلول استمارة القبول المركزي وتوضح نظام المقررات

2019/08/22 | 08:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تعتزم وزارة الـتـعـلـيـم الـعـالـي والبحث العلمي، إطلاق استمارة القبول المركزي في الكليات والمعاهد في الاول من ايلول المقبل، اذ سيشهد العام الـدراسـي 2019 ـ 2020 تطبيق نظام المقررات {الساعات الدراسية}.

وقـال الناطق الاعـلامـي بـاسـم الــوزارة سعد صـاحـب فـي تصريح صحفي، الوزارة "ممثلة بـدائـرة الـدراسـات والتخطيط والمتابعة شكلت لجانا عدة مع قسم القبول المركزي والهيئة العراقية للحاسبات لاكمال متطلبات اطلاق استمارة القبول الالكتروني فــي الاول مــن ايــلــول المــقــبــل لاسـتـيـعـاب مخرجات وزارة التربية بجميع التخصصات منها التطبيقي والاحيائي والادبـي والفروع المـهـنـيـة الــصــنــاعــي والـــزراعـــي والــتــجــاري والتطبيقي".وذكـــر ان "الــلــجــان المـتـخـصـصـة كـثـفـت من اعمالها بهدف اكمال اجـراءات الاستحداثات الـتـي ستطرأ على بعض الكليات والاقـسـام بهدف خلق مساحة واسعة لحرية الطالب في اختيار ومواكبة التطور الحاصل في اضافة اقسام تتناغم وتنسجم مع سوق العمل وفقا للمتطلبات والرؤى العلمية".وافــصــح صــاحــب عــن ان "الــعــام الــدراســي المقبل سـيـشـهـد تـدشـين نـظـام المــقــررات ابــتــداء مــن المـرحـلـة الاولـــى، الــذي يـعـد مـن الانـظـمـة المـعـتـمـدة دولـيـا فـي اغلب الـجـامـعـات الـعـالمـيـة الـرصـيـنـة بـهـدف معرفة الطلبة بـالـسـاعـات المـحـددة لـلـدراسـة ضمن كل مرحلة، علاوة على تحديد عدد من المواد الـدراسـيـة الـداخـلـة ضمن المنهاج المـقـرر، الى جـانـب اتـاحـة الـفـرصـة للطلبة بـاكـمـال المـواد الدراسية والحضور خلال الساعات المقررة خـلال اشهر السنة بغض النظر عن العطلة النهائية".ونـوه بـأن النظام سيحدث انتقالة علمية بهدف تطوير الجانب المعرفي لينسجم ويواكب اخر المستجدات على الساحة العلمية لجميع الاخـتـصـاصـات المتمثلة بالتقنيات المـعـاصـرة والمـقـرر الـدراسـي لتقديم المعرفة بشكل تراتبي.يـشـار الــى ان مـسـتـشـار وزارة التعليم مـحـسـن الـفـريـجـي، كــان قــد اكــد فــي وقـت سابق ان نظام المقررات الدراسي سـيـعـتـمـد عـلـى مــقــررات اخـتـيـاريـة للطالب واخرى اجبارية تحددها اللجان المختصة في القسم، اذ قسمت بواقع 132 وحـدة (ساعة دراسـيـة) للكليات الـتـي تستغرق دراستها اربــع ســنــوات، امــا الـكـلـيـات الـتـي دراسـتـهـا خمس سنوات وتشمل كليات طب الاسنان والصيدلة، فـحـددت بـ 180 وحــدة، فـي وقت حـددت فيه 205 سـاعـات دراسـيـة للكليات الـتـي تكمل مرحلة الـبـكـالـوريـوس فيها لمدة سـت سـنـوات الـتـي تشمل كليات الـطـب، اما المعاهد التي دراستها عامان، فخصصت لها 72 وحدة.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم تطلق في أيلول استمارة القبول المركزي وتوضح نظام المقررات) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم تطلق في أيلول استمارة القبول المركزي وتوضح نظام المقررات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).