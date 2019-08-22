واسط تكشف عن إجراءات استباقية لتسهيل حركة مرور الزائرين خلال محرم

2019/08/22 | 08:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف مجلس محافظة واسط، الخميس، عن توجهه لاتخاذ جملة اجراءات من شأنها تسهيل حركة مرور الزائرين عبر منفذ زرباطية وصولا الى كربلاء المقدسة خلال شهر محرم المقبل.وقال عضو مجلس المحافظة غالب الرديني في تصريح لـ /المعلومة/، ان “محافظة واسط لديها استعدادات مسبقة لاستقبال زائري كربلاء المقدسة عبر منفذ زرباطية لاحياء ذكرى استشهاد واربعينية […]

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