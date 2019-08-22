2019/08/22 | 08:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خسر نادي الزوراء امام اتحاد طنجة المغربي بثلاثية دون رد، على ملعب محمد الخامس، في إطار دور المجموعات بالبطولة العربية للأندية.ثلاثية اتحاد طنجة حملت توقيع سفيان شرف ومحمد العمراوي وصالح طاهر سعيد.وارتفع رصيد اتحاد طنجة إلى 3 نقاط في وصافة المجموعة الأولى، بفارق الأهداف عن الزوراء ثالث الترتيب.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اتحاد طنجة يقسو على الزوراء بثلاثية نظيفة وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتحاد طنجة يقسو على الزوراء بثلاثية نظيفة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتحاد طنجة يقسو على الزوراء بثلاثية نظيفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).