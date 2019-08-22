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الموصل.. تخصيص مليار دينار كبدل إيجار لمدة سنة لأصحاب الدور المهدمة


الموصل.. تخصيص مليار دينار كبدل إيجار لمدة سنة لأصحاب الدور المهدمة
2019/08/22 | 08:44
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