الكندي: الحكومة تملك خيارات كثيرة لمواجهة القصف الأميركي وحملات التجسس

2019/08/22 | 08:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..بين الخبير الأمني هاشم الكندي، الخميس، ان الحكومة لديها خيارات كثيرة لانهاء مسلسل استهداف قواعد الحشد الشعبي من خلال شراء منظومات الدفاع الجوي الروسية او الايرانية التي قدمتها للعراق بسعر التكلفة وبالدفع الاجل لحماية الاجواء من الخروق الاميركية، مؤكدا ان عمليات استهداف الحشد سبقتها حملات تجسس اميركية واسقاط الطائرة المسيرة في الرضوانية خير دليل […]

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