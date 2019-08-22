وزارة التعليم:اطلاق استمارة القبول المركزي في الأول من ايلول المقبل

2019/08/22 | 08:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التعليم العالي، انها ستطلق استمارة القبول المركزي في الأول من ايلول المقبل.وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة سعد صاحب: انه “سيتم استيعاب مخرجات وزارة التربية بجميع التخصصات: التطبيقي والاحيائي والادبي، فضلا عن الفروع المهنية: الصناعي والتجاري والزراعي والتطبيقي”.

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