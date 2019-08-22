دراسة: غسيل الصحون يطيل العمر

2019/08/22 | 08:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعمت دراسة حديثة مثلا يقول "في الحركة بركة" وكشفت أنه يمكن للبالغين من كبار السن إطالة أعمارهم وتحسين أحوالهم الصحية "بقليل من التمارين" أو الأنشطة، التي يمكنها أيضا أن تعمل على خفض خطر الوفاة.

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