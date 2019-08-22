2019/08/22 | 08:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ بغداد فلاح الجزائري، امس الأربعاء، ان قوائم المقبولين للتعيين على ملاك مديريات التربية سيكشف عنها الشهر المقبل.وذكر المكتب الإعلامي للمحافظة في بيان وتلقته وكالة صدى ، أن “المحافظ وخلال جولة تفتيشية لتربية الرصافة الثالثة تضمنت متابعة عملية الفرز الالكتروني للمتقدمين على التعيين، مضيفا ان “معظم المديريات الست في جانبي الكرخ والرصافة ستنجز

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظ بغداد:إعلان نتائج تعيينات التربية الشهر المقبل وكالة صدى الاعلام للانباء.

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