2019/08/22 | 09:44
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ديالى..
افاد مصدر امني في محافظة ديالى، الخميس، بان ثلاث قذائف هاون سقطت في حوض حلوان شمال شرق المحافظة.
وقال المصدر لـ/المعلومة/، إن “٣ قذائف هاون سقطت في محيط حوض حلوان (٧٠كم شمال شرق بعقوبة )دون اي اصابات او اضرار مادية “.
واضاف المصدر، ان “تنظيم داعش الاجرامي يقف وراء اطلاق الهاونات وكانت تستهدف بعض […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سقوط ٣ قذائف هاون قرب حلوان شمال شرق ديالى) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
افاد مصدر امني في محافظة ديالى، الخميس، بان ثلاث قذائف هاون سقطت في حوض حلوان شمال شرق المحافظة.
وقال المصدر لـ/المعلومة/، إن “٣ قذائف هاون سقطت في محيط حوض حلوان (٧٠كم شمال شرق بعقوبة )دون اي اصابات او اضرار مادية “.
واضاف المصدر، ان “تنظيم داعش الاجرامي يقف وراء اطلاق الهاونات وكانت تستهدف بعض […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سقوط ٣ قذائف هاون قرب حلوان شمال شرق ديالى) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سقوط ٣ قذائف هاون قرب حلوان شمال شرق ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).