سقوط ٣ قذائف هاون قرب حلوان شمال شرق ديالى

2019/08/22 | 09:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ديالى..افاد مصدر امني في محافظة ديالى، الخميس، بان ثلاث قذائف هاون سقطت في حوض حلوان شمال شرق المحافظة.وقال المصدر لـ/المعلومة/، إن “٣ قذائف هاون سقطت في محيط حوض حلوان (٧٠كم شمال شرق بعقوبة )دون اي اصابات او اضرار مادية “.واضاف المصدر، ان “تنظيم داعش الاجرامي يقف وراء اطلاق الهاونات وكانت تستهدف بعض […]

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