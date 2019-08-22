2019/08/22 | 09:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصلت وحدات من الجيش السوري عملياتها ضد تنظيم جبهة النصرة والمجموعات الإرهابية التابعة له في منطقتي خان شيخون والتمانعة، موسعة نطاق سيطرتها بريف إدلب الجنوبي.واشتبكت وحدات من الجيش مع مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم جبهة النصرة على محور تل ترعي الاستراتيجي الواقع بين بلدتي التمانعة ومورك أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الإرهابيين وفرار الباقين …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجيش السوري يوسع نطاق سيطرته وآلاف الإرهابيين يفرون نحو تركيا النعيم نيوز.

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