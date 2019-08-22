نائبة تقترح انشاء صندوق يودع فيه فائض الموازنة

2019/08/22 | 09:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دعت عضو لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي عن كتلة سائرون النيابية أنعام الخزاعي، الخميس، إلى إعادة النظر في آلية إدارة الموارد المالية للبلد وتجاوز الروتين المالي ، مقترحةً إنشاء صندوق للمشروعات العامة يودع فيه ما يفيض من الموازنة سنوياً.وقالت الخزاعي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “تفاقمت مشكلة المحرومية والفقر ونقص الخدمات […]

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