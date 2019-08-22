اتلاف ادوية بشرية منتهية الصلاحية في جمرك مطار البصرة

2019/08/22 | 09:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الخميس، إتلاف كمية من الأدوية منتهية الصلاحية في جمرك مطار البصرة الدولي.

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