2019/08/22 | 09:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقطت عدسات مصوري البابارتزي صورا للنجمة التركية ​ديميت أوزديمير​ برفقة الممثل التركي ​كاهان يلدريم​ ليلا، وذلك بعد قول احد الصحفيين مؤخرا انهما اصدقاء وان كاهان يريد ان يصالحها مع صديقه المقرب وحبيبها السابق سشكين اوزديمير.الا ان المفاجأة هو ان الثنائي على علاقة، وقد رصدت الكاميرات كاهان وهو يتجه الساعة 11 ليلاً الى منزل ديميت،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ديميت أوزديمير تجتمع بحبيبها ليلا والأخير يقبّل ذراعها ويضع رأسه على كتفها وكالة صدى الاعلام للانباء.

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