مقتل أربعة “دواعش” شمال شرق ديالى

2019/08/22 | 09:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..أفاد مصدر امني رفيع في محافظة ديالى، الخميس، بأن أربعة عناصر بتنظيم “ داعش” الإجرامي في احباط هجوم على سيطرة امنية شمال شرق المحافظة.وقال المصدر لـ/المعلومة/، إن “قوات الجيش احبطت هجوم ارهابي شن داعش على سيطرة امنية قرب قرى كشكول في بادية قره تبه(90كم شمال شرق بعقوبة) وقتلت 4 من مسلحي التنظيم […]

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