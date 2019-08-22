2019/08/22 | 09:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت صحيفة “ليكيب” الفرنسية بأن نادي باريس سان جيرمان قد رفض عرضاً كبيراً من فريق ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع النجم البرازيلي نيمار، خلال الميركاتو الصيفي.نيمار دا سيلفا ابن 27 عاماً لا يفكر في شيء سوى الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي هذا الموسم، وسط اهتمام برشلونة الإسباني، ويوفنتوس الإيطالي، بالإضافة لريال مدريد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سان جيرمان يرفض عرضاً كبيراً من فريق ريال مدريد الإسباني وكالة صدى الاعلام للانباء.

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