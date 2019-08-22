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مسؤول بديالى يكشف تفاصيل معركة ’’كشكول’’.. قتل 4 من داعش بينهم انتحاري


مسؤول بديالى يكشف تفاصيل معركة ’’كشكول’’.. قتل 4 من داعش بينهم انتحاري
2019/08/22 | 09:51
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم- ديالى

 كشف مسؤول محلي في محافظة ديالى، الخميس 22 اب 2019، تفاصيل معركة كشكول شمال شرق المحافظة.

وقال...

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