مسؤول بديالى يكشف تفاصيل معركة ’’كشكول’’.. قتل 4 من داعش بينهم انتحاري

2019/08/22 | 09:51

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بغداد اليوم- ديالى

كشف مسؤول محلي في محافظة ديالى، الخميس 22 اب 2019، تفاصيل معركة كشكول شمال شرق المحافظة.

وقال...





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