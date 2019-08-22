2019/08/22 | 09:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- واسط

كشف مجلس محافظة واسط، اليوم الخميس، عن توجهه لاتخاذ جملة اجراءات من شأنها تسهيل حركة مرور الزائرين عبر منفذ زرباطية وصولا الى كربلاء

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إجراءات استباقية لتسهيل حركة مرور الزائرين خلال شهر محرم في واسط) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إجراءات استباقية لتسهيل حركة مرور الزائرين خلال شهر محرم في واسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).