2019/08/22 | 09:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ساندوتش من الذهب، وطائرة خاصة هدية لشقيقته، التي يلقبها بالأميرة في عيد ميلادها، سيارات مختلفة الألوان يختارها بحسب لون ملابسه، رحلات بطائرات خاصة، وملابس شتاء

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يقارن نفسه بصلاح.. تعرف على أغنى شاب في مصر ثروته من فيسبوك) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يقارن نفسه بصلاح.. تعرف على أغنى شاب في مصر ثروته من فيسبوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).