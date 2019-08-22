الشركة العامة للسمنت تحصـل على شهادة الايزو (ISO 9001: 2015)

2019/08/22 | 09:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت الشـــــــركة العـــامة للســـــمنت العـــــراقية احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، الخميس، عن حصولها على شهادة الايزو(ISO 9001: 2015) الخاصة بنظام إدارة الجودة الاصدار الجديــــد من قبل شـــــركة فكســــــل (VEXIL BPS) العالمية.وقال مدير عام الشركة المهندس حسين محسن الخفاجي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “الحصـــــول على الشـــهادة الدولية للجــــودة يعد مؤشر وقياس […]

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