داخلية العراق تصدر امرا بشأن المفصولين والمفسوخة عقودهم

2019/08/22 | 09:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الداخلية العراقي ياسين طاهر الياسري، امس الاربعاء، انجاز ملف المفصولين والمفسوخة عقودهم بشكل نهائي، وتم إصدار الأوامر الإدارية بإعادتهم إلى ...

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