2019/08/22 | 09:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أهم العناوين الإخبارية العراقية والعربية والدولية في بانوراما اليوم الذي يعرض على قناة النعيم الفضائية: مركز المحافظة: العمالة الأجنية تشكل 70% داخل المشاريع بالعاصمة.توزيع الأكياس الورقية الصديقة للبيئة على أصحاب المخابز والأفران مجاناً.الجبوري: إحياء أكثر من 2.5 مليون زائر في عيد الغدير الأغر.تكريم عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة في المحافظة.أيام الغدير …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بانوراما اليوم 21-8-2019 النعيم نيوز.

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