2019/08/22 | 09:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أهم العناوين الإخبارية العراقية والعربية والدولية في بانوراما اليوم الذي يعرض على قناة النعيم الفضائية: مركز المحافظة: العمالة الأجنية تشكل 70% داخل المشاريع بالعاصمة.
توزيع الأكياس الورقية الصديقة للبيئة على أصحاب المخابز والأفران مجاناً.
الجبوري: إحياء أكثر من 2.5 مليون زائر في عيد الغدير الأغر.
تكريم عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة في المحافظة.
أيام الغدير …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بانوراما اليوم 21-8-2019) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
توزيع الأكياس الورقية الصديقة للبيئة على أصحاب المخابز والأفران مجاناً.
الجبوري: إحياء أكثر من 2.5 مليون زائر في عيد الغدير الأغر.
تكريم عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة في المحافظة.
أيام الغدير …
هناك تفاصيل اخرى بخصوص بانوراما اليوم 21-8-2019 النعيم نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بانوراما اليوم 21-8-2019) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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